Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico

- Il governo brasiliano ha deciso di non partecipare alla riunione della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) ieri, 8 gennaio, perché "non ci sono le condizioni per poter portare avanti le attività". In una nota, l'ufficio stampa del ministero degli Esteri brasiliano (Itamaraty) ha dichiarato che "in risposta all'invito del Messico, il governo brasiliano ha annunciato in anticipo al ministero degli Esteri messicano che il Brasile non avrebbe partecipato agli eventi relativi cerimonia in occasione del cambio della presidenza della Celac". Il ministero degli Esteri messicano "è stato informato che il Brasile non ritiene che siano assicurate le condizioni per poter portare avanti le attività della Celac nell'attuale contesto di crisi regionale", si legge nella nota di Itamaraty. "È stato inoltre riconosciuto che qualsiasi documento, ordine del giorno o proposta di lavoro che dovessero essere adottati durante la riunione ministeriale non si applicherebbero al Brasile", ha concluso la nota. (segue) (Brb)