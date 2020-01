Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico (2)

Brasilia, 09 gen 20:39 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assunto ieri mattina, 8 gennaio, la presidenza pro-tempore della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici (Celac), presentando un'agenda centrata sulla ricerca della "cooperazione per lo sviluppo" dei paesi membri. La cerimonia, riferisce lo stesso Lopez Obrador sul proprio profilo Twitter, si è svolta alla presenza di rappresentanti di 29 dei 33 paesi aderenti al blocco regionale. Assente la Bolivia, paese con cui è in corso un duro confronto diplomatico, il Brasile e due paesi caraibici "bloccati" dalle condizioni meteorologiche avverse: Dominica e Trinidad e Tobago. Decisa a rilanciare uno "spazio comune di dialogo" latinoamericano, la presidenza messicana ha lasciato fuori dal piano annuale dei lavori alcuni dei temi che negli ultimi anni hanno spaccato la regione, a partire dalle crisi di Venezuela e Bolivia. (segue) (Brb)