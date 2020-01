Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico (3)

I 14 punti dell'agenda messicana, il cui mandato scade a gennaio del 2021, sono orientati a obiettivi "concreti" e "misurabili", tra cui: la cooperazione tra le varie agenzie aerospaziali e aeronautiche; la cooperazione internazionale per la gestione integrale dei pericoli dei disastri, con la formazione di apposite squadre tecniche; la messa in agenda di un incontro sull'innovazione e di una riunione tra i rettori delle università regionali; lo studio di formule di acquisto comuni per ottimizzare costi e migliorare la qualità dei finanziamenti; l'elaborazione di una strategia comune contro la corruzione e l'approfondimento della collaborazione con la Cina. (segue)