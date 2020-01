Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico (4)

Brasilia, 09 gen 20:39 - (Agenzia Nova) - Il vertice risulta peraltro segnato dalla serrata crisi diplomatica tra il paese ospitante e la Bolivia. Una tensione che fa saltare la cerimonia formale di passaggio della presidenza da La Paz a Città del Messico. Il governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez, non riconosciuto dal Messico, non ha inviato nessun delegato ai lavori denunciando un'infrazione regolamentare del paese ospite: "Semplicemente era il governo di La Paz che avrebbe dovuto convocare questa riunione e in territorio boliviano, stando alle regole della Celac", aveva fatto presente il ministero degli Esteri della Bolivia. La tensione diplomatica era nata con la decisione del Messico di concedere asilo all'ex presidente Evo Morales, poco dopo le dimissioni presentate nel pieno della recente crisi politica e sociale. (segue) (Brb)