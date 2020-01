Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico (5)

- Fonti del governo messicano hanno spiegato che "le procedure per il funzionamento organico dell'organismo latinoamericano non contano su un meccanismo specifico né prestabilito per la trasmissione o l'insediamento della presidenza pro tempore". Città del Messico ricorda che la strategia individuata quest'anno era stata decisa tra le parti nel corso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quando la Bolivia era ancora presieduta da Evo Morales. All'epoca, il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, aveva ottenuto l'accordo per celebrare la cerimonia in patria in omaggio alla decisione di Lopez Obrador di non "viaggiare all'estero". (segue) (Brb)