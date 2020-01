Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico (6)

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, nel seno della Celac si proverà inoltre a ragionare sulla prossima segreteria generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). L'ente panamericano dovrà decidere il 20 marzo se continuare ad affidarsi alla guida del segretario generale uscente, l'uruguayano Luis Almagro, se affidarsi all'ambasciatore peruviano negli Usa, Hugo de Zela Martinez, o all'ex presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'ecuadoriana Fernanda Espinosa. Una scelta che oltre a orientare l'agenda della politica regionale per i prossimi anni, può rivelare quali equilibri interni siano oggi vigenti nel continente latinoamericano. Almagro ha spinto l'Osa sul terreno di una serrata pressione sul governo di Maduro, in buona sintonia con la Casa Bianca. Un'interpretazione del ruolo che non è piaciuta sempre a tutti, e che potrebbe renderne difficile la prosecuzione nell'incarico. (segue) (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata