Brasile: ministero Esteri, non ci sono condizioni per partecipare a vertice Celac in Messico (7)

Brasilia, 09 gen 20:39 - (Agenzia Nova) - La Celac è stata fondata nel 2011 a Caracas, Venezuela, a seguito della fusione del Gruppo di Rio e il Vertice dell'America latina e Caraibi (Calc). L'organismo regionale raggruppa tutti i paesi del contenente americano, esclusi Stati Uniti e Canada, e adotta decisioni per consenso. Ad oggi riunisce il 17 per cento dei paesi appartenenti alle Nazioni Unite, circa 624 milioni di persone, il 15 per cento del territorio del pianeta e crea il 7,1 per cento del prodotto interno lordo globale. La regione può vantare un importante potenziale in termini di risorse energetiche e, grazie all'accesso agli oceani Atlantico e Pacifico rimane punto di riferimento del commercio mondiale. (Brb)