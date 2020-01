Governo: da Cdm via libera a ministero Istruzione e a quello per Università e Ricerca

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 17.21 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "ha approvato - si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi - su proposta del presidente Conte, un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l'istituzione del ministero dell'Istruzione e del ministero dell'Università e della Ricerca, che sostituiscono l'attuale ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al nuovo ministero dell'Istruzione sono quindi attribuite le competenze in materia di sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore. Al ministero dell'Università e della Ricerca - continua la nota - sono invece assegnate le competenze sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, numero 508, quelle relative all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nel decreto si prevede che la dotazione organica complessiva dei due ministeri non potrà essere superiore a quella del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla data di entrata in vigore del decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di prima fascia e dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, e che da tale nuovo assetto - conclude sempre la nota - non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica".(Com)