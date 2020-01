Libia: forze Haftar ignorano cessate il fuoco Russia-Turchia, “offensiva su Tripoli prosegue”

- L’offensiva su Tripoli dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar andrà avanti malgrado il cessate il fuoco in Libia invocato ieri dai presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha chiarito in un comunicato il comando dell’Lna, che afferma di accogliere favorevolmente “l’iniziativa di Vladimir Putin, presidente dell’amica Russia, mirata a ristabilire la pace”, ma dichiara “che l’impegno delle forze armate nella guerra contro i gruppi terroristici continuerà”. Ieri, in occasione di un incontro a Istanbul per l’inaugurazione del gasdotto TurkStream, Putin ed Erdogan avevano trovato una linea comune sul dossier libico invitando tutte le parti coinvolte a cessare le ostilità a partire dal prossimo 12 gennaio. Tali sviluppi arrivano dopo che a dicembre Haftar ha intensificato le operazioni militari; nei giorni scorsi le sue forze hanno preso il controllo di Sirte. Dall’altra parte, il capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, ha incassato il sostegno della Turchia, che ha iniziato a inviare truppe a difesa di Tripoli. Le due parti hanno firmato anche due accordi per la cooperazione militare e per la delimitazione dei confini marittimi nel Mediterraneo. (Lit)