Camera: da Cdm via libera a elezioni suppletive il 1 marzo per collegio Lazio 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 17.21 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Conte e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - si legge in una nota dell'esecutivo - ha individuato nel prossimo 1° marzo la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive per il collegio uninominale numero 1 della XV Circoscrizione Lazio 1. Il governo proporrà pertanto tale data al presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali".(Com)