Usa-Cina: Pechino invierà capo negoziatore commerciale a Washington per firmare fase uno di un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale negoziatore commerciale del presidente cinese Xi Jinping si recherà a Washington all'inizio della prossima settimana per firmare la fase uno di un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Lo riferisce il "Wall Street Journal" citando quanto affermato oggi dal ministero del Commercio cinese per poi sottolineare che si tratta della prima conferma ufficiale da parte di Pechino sulla firma di un accordo che potrebbe aiutare ad allentare le tensioni bilaterali. La delegazione cinese, guidata dal vice premier Liu He, sarà a Washington dal lunedì al mercoledì, ha detto il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng durante un briefing settimanale. (segue) (Was)