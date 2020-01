Usa-Cina: Pechino invierà capo negoziatore commerciale a Washington per firmare fase uno di un accordo (3)

- "La prima fase è un numero alto. E' una grande percentuale dell'accordo", ha detto oggi il presidente Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. "È praticamente tutto per gli agricoltori". Trump ha dichiarato a fine dicembre che l'accordo sarebbe stato firmato il 15 gennaio, ma Pechino fino a oggi era rimasta in silenzio su qualsiasi cerimonia di firma dell'accordo. Il presidente Usa ha affermato che presto inizieranno i lavori sulla seconda fase dell'accordo commerciale con la Cina, ma che non si aspetta una risoluzione fino a dopo le elezioni presidenziali di novembre. "Inizieremo subito a negoziare la seconda fase. Ci vorrà un po' di tempo ", ha precisato Trump. "Penso che potrei voler aspettare di concluderlo dopo le elezioni, perché in tal modo penso che possiamo effettivamente fare un affare un po' migliore, forse un affare molto migliore". (segue) (Was)