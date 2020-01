Usa-Cina: Pechino invierà capo negoziatore commerciale a Washington per firmare fase uno di un accordo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha poi annunciato che ad un certo punto si recherà a Pechino per iniziare i negoziati sulla seconda fase del patto commerciale. Ma dalla Capitale cinese finora non è arrivata conferma di tale piano. Invece, i funzionari cinesi hanno affermato che eventuali negoziati futuri dipenderanno dall'attuazione della prima fase dell'accordo. (Was)