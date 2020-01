Giustizia: in corso da oltre due ore vertice maggioranza su prescrizione, nessun passo avanti

- E' in corso da oltre due ore, a palazzo Chigi, il vertice di maggioranza sulla prescrizione. Secondo quanto si apprende, non sarebbero stati fatti dei passi in avanti, con i partiti rimasti ancora sulle loro posizioni. (Rin)