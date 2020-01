Aerotrasporto: Trudeau, prove suggeriscono che il volo ucraino sia stato abbattuto da un missile iraniano

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che le prove raccolte suggeriscono che l'aereo di linea ucraino precipitato fuori da Teheran ieri sia stato abbattuto da un missile iraniano. Lo riferisce l'emittente "Cbc" ricordando che tutti i passeggeri a bordo sono rimasti uccisi, incluse le 138 persone del Canada. "Abbiamo informazioni provenienti da più fonti, compresi i nostri alleati e la nostra stessa intelligence. Le prove indicano che l'aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano", ha detto il premier durante una conferenza stampa a Ottawa, aggiungendo che potrebbe essere stato un atto involontario. "La notizia arriverà senza dubbio come un ulteriore shock per le famiglie che stanno già soffrendo di fronte a questa indicibile tragedia", ha sottolineato Trudeau per poi aggiungere che l'intelligence e le prove suggeriscono che l'aereo è stato probabilmente abbattuto da un attacco terra-aria, ma non ha offerto ulteriori dettagli. (segue) (Was)