Campania: Borrelli (Verdi), faremo sopralluogo all'inceneritore di Acerra (Na)

- "Venerdì effettueremo un sopralluogo all'inceneritore di Acerra (Na) per monitorare la situazione. Napoli intanto è devastata, dalla periferia al centro storico, i cumuli di rifiuti invadono le strade portando degrado e rischio sanitario". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Borrelli ha aggiunto: "In zone come Ponticelli, Scampia, Pianura e Soccavo la situazione ha superato il livello di criticità, i quartieri sono diventati invivibili, anche il flusso di auto e pedoni è messo in seria difficoltà, le normali attività quotidiane non possono essere svolte. Nel cuore della città, la situazione di certo non migliora. Bisogna agire in fretta e bene". (Ren)