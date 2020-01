Governo: Berlusconi, esecutivo delle quattro sinistre non ha politica estera, è molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attacca su Twitter l'esecutivo affermando che "il governo delle quattro sinistre non ha una politica estera: è molto grave. Le loro iniziative velleitarie sulla Libia sottolineano ancora di più la nostra impotenza in dossier importanti per la nostra economia e per la nostra sicurezza". L'ex premier annuncia, poi, di avere rilasciato un'intervista che andrà in onda al Tg5 di questa sera. (Rin)