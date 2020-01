Milano: Sala su parco Bassini, operazione che farà ancora più grande la città

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale sulla questione del parco Bassini, ha difeso l'operazione del Politecnico di Milano, puntando il dito contro gli ambientalisti che mettono in dubbio le operazioni di compensazioni promesse dall'ateneo. "Noi abbiamo deciso che il Politecnico è poco credibile sui 400 alberi, dopo cent'anni che ha dimostrato credibilità? Io continuo a pensare che lo faranno (collocheranno i nuovi 400 alberi, ndr) e continuo a credere nel Politecnico". "Nella politica ci vuole coraggio", ha proseguito Sala, ricordando che "la pressione nei tre anni e mezzo precedenti è stata per non spopolare Città Studi" e sottolineando l'importanza che le università rivestono per Milano. "Quello che propongo è che comunque il Politecnico sia chiamato a essere consistente e tecnicamente solido nella proposta di compensazione che fa. Io non posso che difendere questa operazione. Se volete farmi passare per quello che cambia casacca, a me dispiace per i 35 alberi, ma nel complesso ritengo che sia un'operazione che contribuirà a fare ancora più grande Milano", ha concluso il primo cittadino. (Rem)