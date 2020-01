Governo: da Cdm via libera a decreto per spacchettamento Miur in due ministeri

Roma, 09 gen 19:01 - (Agenzia Nova) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge recante disposizioni urgenti per l'istituzione del ministero dell'Istruzione e del ministero dell'Università e della Ricerca. (Rin)