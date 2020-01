Libia: ministro Esteri Egitto ad Algeri, Il Cairo favorevole a soluzione politica

- L’Egitto resta a favore di un dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto in Libia che porti a una soluzione politica. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri Sameh Shourky nel corso della sua visita ad Algeri, dove ha incontrato l’omologo Sabri Boukadoum. “È interesse comune dei nostri due paesi arrivare a una soluzione politica per risparmiare ulteriori violenze al popolo libico. Abbiamo discusso l’importanza di un’azione comune per assistere e sostenere i nostri fratelli libici, respingendo qualsiasi ingerenza straniera nel paese”, ha aggiunto il capo della diplomazia del Cairo. “Non accettiamo alcuna presenza militare straniera nel territorio libico”, ha chiarito Shoukry. Nelle scorse settimane la Turchia ha annunciato l’invio di militari a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. (Ala)