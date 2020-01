Golf: l'azzurro Nino Bertasio secondo al South African Open

- Ottimo avvio di Nino Bertasio, secondo con 63 (-8) colpi alla pari con il sudafricano JC Ritchie, nel South African Open, torneo in collaborazione tra European Tour e Sunshine Tour che si sta disputando con la partecipazione di 240 concorrenti sui due percorsi dei Randpark GC (Firethorn Course e Bushwillow Course, entrambi par 71), a Johannesburg in Sudafrica, e dove è al comando con 62 (-9) il 27enne statunitense Johannes Veerman. In buona classifica Philip Geerts, 21° con 66 (-5), e Lorenzo Scalise, 47° con 68 (-3), mentre dovranno cambiar marcia, per non uscire di scena, Francesco Laporta, 138° con 71 (par), e Aron Zemmer, 187° con 73 (+2). In quarta posizione con 64 (-7) i sudafricani Toto Thimba Jr, Rourke Van der Spuy e Branden Grace, l'inglese Sam Horsfield, il cileno Matias Calderon e il greco Peter Karmis e in decima con 65 (-6) l'altro sudafricano Louis Ooshuizen, campione in carica, affiancato, tra gli altri, dal connazionale George Coetzee, dall'emergente 18enne danese Rasmus Hojgaard e dal finlandese Tapio Pulkkanen. Veerman, approdato sull'European Tour con la 19ª piazza alla Qualifying School, ha realizzato nove birdie senza bogey sul Bushwillow Course e sul medesimo campo Bertasio ha messo insieme un eagle, sette birdie e un bogey. Al Firethorn Course sette birdie e due bogey per Geerts, cinque birdie e due bogey per Scalise e due birdie e altrettanti bogey per Laporta. Infine due birdie e quattro bogey per Zemmer al Bushwillow Course. Il montepremi è di 17,5 milioni di rand pari a circa 1,1 milioni di euro. (Ren)