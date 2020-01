Roma: Pd capitolino, proroga su palazzo Tritone è ennesima prova di dilettantismo giunta Raggi

- "Il contenzioso sul canone dovuto per l'affitto dello stabile dei gruppi consiliari di via del Tritone è l'ennesima imbarazzante prova di inadeguatezza dell'attuale giunta". Così, in una nota, il gruppo capitolino del Pd. "A più di un anno dalla richiesta di recesso della locazione - aggiunge il comunicato - ora il Campidoglio si trova costretto ad implorare alla proprietà una proroga di 2 mesi per organizzare il trasloco dei gruppi consiliari da via del Tritone in altra sede. Anche un semplice trasloco è diventato per questa amministrazione un impegno straordinario da portare a termine in emergenza. Peraltro l'intento originario di risparmio per le casse capitoline, a causa dell'incapacità di governo dimostrata anche in questa occasione, diventa ora oneroso per una somma che si aggira al di poco sotto il milione di euro. In breve tempo siamo passati in rapida successione dal risparmio allo sperpero". (Com)