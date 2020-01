Governo: Costa, issare bandiera bianca su siti naturalistici Unesco italiani a sostegno della pace

- Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in una nota chiede "ai siti naturalistici Unesco italiani di issare la bandiera bianca a sostegno della cultura della pace. Come recita l’articolo 11 della Costituzione, l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Così come è avvenuto nei siti Unesco, anche l’Italia, con il suo straordinario patrimonio naturalistico, si faccia portatrice nel mondo di un messaggio di pace".(Com)