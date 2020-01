Osce: presidenza di turno albanese, priorità su conflitti regionali e diritti fondamentali

- La crisi in Ucraina, il conflitto nella regione del Nagorno-Karabakh, la libertà di espressione e la promozione di un dialogo rafforzato in contrasto al linguaggio di odio. Sono solo alcune delle priorità che caratterizzeranno la presidenza di turno albanese dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), presentate oggi a Vienna dal premier e ministro degli Esteri di Tirana, Edi Rama, davanti al Consiglio permanente dell’Organizzazione. “Si tratta di un momento storico e straordinario per l’Albania, che per la prima volta si trova alla guida di un’organizzazione internazionale come l’Osce, che conta 57 Stati membri e più di un miliardo di persone”, ha detto il premier. Pieno sostegno alla presidenza di turno albanese è stato espresso anche dal segretario generale dell’Organizzazione, Thomas Greminger, che si è detto “soddisfatto di poter lavorare con Edi Rama: l’Albania ha dimostrato di essere un partner importante all’interno di questa piattaforma”. (segue) (Alt)