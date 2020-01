Osce: presidenza di turno albanese, priorità su conflitti regionali e diritti fondamentali (2)

- Nel suo intervento, Rama ha annunciato che la sua prima visita ufficiale in qualità di presidente di turno dell’Osce sarà a Kiev. “La crisi nel Donbass rimane la sfida più importante in Europa in termini di sicurezza, e il contributo della Missione speciale di monitoraggio alla pace e alla stabilità della regione è essenziale”, ha detto il premier albanese, aggiungendo che “a dispetto di alcuni segnali positivi la strada verso la risoluzione del conflitto è ancora lunga”. Rispondendo alle domande dei giornalisti alla conferenza stampa successiva alla seduta, Rama ha aggiunto che “è mio dovere promuovere al massimo il dialogo tra le parti coinvolte e impedire un ulteriore acuirsi delle tensioni”. Stando alle sue affermazioni, a seguito di Kiev sono previste visite ufficiali anche a Washington e a Mosca. (segue) (Alt)