Osce: presidenza di turno albanese, priorità su conflitti regionali e diritti fondamentali (3)

- “La presidenza albanese farà la sua parte per promuovere il rispetto dei principi su cui si fonda l’Osce e la piena attuazione degli accordi di Minsk: a questo proposito, ci impegneremo al massimo per sostenere il lavoro del Gruppo di contatto trilaterale e le attività portate avanti nel quadro del Formato Normandia sul Donbass”, ha aggiunto Rama, ribadendo che “la risoluzione dei conflitti regionali sarà tra le massime priorità della presidenza di turno albanese”. Su quest’ultimo punto, il premier ha sottolineato quanto sia importante l’attività di piattaforme come il Gruppo di Minsk, i colloqui internazionali di Ginevra sul conflitto in Georgia o i meccanismi a sostegno della pacificazione della regione occupata della Transnistria, in Moldova. “Sono ansioso di collaborare con tutti voi”, ha aggiunto Rama. (segue) (Alt)