Osce: presidenza di turno albanese, priorità su conflitti regionali e diritti fondamentali (4)

- Nel suo intervento, il presidente di turno ha ribadito quanto “i principi relativi alla sovranità, all’integrità territoriale e alla tutela dei diritti umani continuano ad essere una ricetta efficace, ed è per questo che il nostro motto sarà rispettare gli impegni assunti in precedenza”. “Non possiamo assumerne di nuovi se dobbiamo ancora rispettare al meglio quelli esistenti: dobbiamo avere ben presenti gli strumenti a nostra disposizione e sfruttarli al meglio”, ha aggiunto Rama, sottolineando che “la responsabilità deve essere condivisa tra tutti i 57 Stati membri: una visione politica comune è fondamentale”. Stando alle sue affermazioni, tra le maggiori priorità della presidenza albanese ci saranno anche “la promozione della libertà di espressione e il contrasto alla violenza contro le donne”. “L’Osce svolge un ruolo unico e fondamentale nella tutela dei diritti fondamentali: le nostre istituzioni autonome sono strumenti unici e preziosi che costituiscono un valore aggiunto non solo per l’Organizzazione, ma anche per la comunità internazionale, e che dobbiamo sfruttare al meglio”, ha aggiunto il premier. (segue) (Alt)