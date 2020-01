Osce: presidenza di turno albanese, priorità su conflitti regionali e diritti fondamentali (5)

- “Parlando delle sfide e delle minacce che ci si prospettano, la presidenza di turno albanese intende dare priorità al contrasto alla diffusione di armi leggere, alla corruzione e alla criminalità organizzata: la lotta al traffico di esseri umani, ad esempio, è un’area in cui l’Osce sta assumendo un ruolo sempre più importante”, ha proseguito Rama, valutando positivamente l’impegno dell’Organizzazione nella lotta contro l’estremismo e le minacce ibride. Il presidente di turno ha poi ribadito la sua determinazione a lavorare per “dare una risposta all’innegabile ondata di crimini d’odio in tutti i paesi aderenti all’Organizzazione”. “Promuovere valori di tolleranza e non discriminazione sarà tra le massime priorità della presidenza albanese: spero che saremo in grado di rispondere e contrastare in maniera adeguata questo fenomeno”, ha aggiunto Rama, sottolineando la necessità di combattere in maniera più efficace l’antisemitismo a livello internazionale. “Vogliamo condividere con voi la storia del nostro paese per quanto riguarda la protezione del popolo ebraico: l’Albania è l’unica nazione in cui, al termine della guerra, si contavano più residenti di religione ebraica rispetto a prima”, ha proseguito il premier. (segue) (Alt)