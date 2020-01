Osce: presidenza di turno albanese, priorità su conflitti regionali e diritti fondamentali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per rafforzare la comprensione delle sfide che ci attendono in termini di sicurezza, attraverso un dialogo rafforzato e una serie di iniziative a sostegno della fiducia reciproca”, ha detto il presidente di turno, spiegando che “la diplomazia parlamentare sarà essenziale per unire i nostri cittadini, e non vediamo l’ora di iniziare a collaborare con l’Assemblea parlamentare dell’Osce”. In conclusione, Rama ha messo l’accento sull’importanza della cooperazione con i partner dell’Organizzazione in Asia e nel Mediterraneo. “Molte delle sfide che ci troviamo ad affrontare provengono dall’esterno, ed è quindi essenziale il dialogo con i nostri partner asiatici e nella regione del Mediterraneo”, ha detto il premier. (Alt)