Libia: inviato russo Bogdanov discute situazione nel paese con ambasciatore egiziano a Mosca

- L’inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per il Medio Oriente e l’Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, ha discusso la situazione attuale in Libia e in Medio Oriente durante un incontro con l’ambasciatore egiziano a Mosca, Ihab Ahmed Talaat Nasr. Lo si apprende da una nota diffusa dal dicastero degli Esteri russo. “Sono state discusse numerose questioni in relazione agli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con un’attenzione particolare nei confronti della situazione attuale in Libia”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che “le due parti hanno ribadito il loro impegno a collaborare in ambito internazionale”. (Rum)