Venezuela: Pompeo, transizione negoziata verso democrazia strada più efficace per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una transizione negoziata verso la democrazia è la strada più efficace e sostenibile per la pace e la prosperità in Venezuela. Lo ha detto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, in un comunicato diffuso oggi dal dipartimento di stato. La crisi politica del Venezuela, si legge, “ha portato alla fuga di oltre 4,8 milioni di persone, al crollo dei sistemi educativo, economico, industriale e sanitario di un paese un tempo prospero e all'abuso dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. I negoziati “potrebbero aprire la strada per l’uscita dalla crisi attraverso un governo di transizione che organizzi elezioni libere ed eque”. Il 2020, prosegue Pompeo, “offre l'opportunità di offrire al popolo venezuelano ciò che ha richiesto per anni: elezioni generali veramente libere ed eque per scegliere la propria leadership e iniziare il lungo processo di rinnovamento”. (segue) (Was)