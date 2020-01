Milano: investì pedone che morì 6 giorni dopo in ospedale, figlia pm Boccassini e Nobili patteggia a 9 mesi

- Ha patteggiato nove mesi reclusione Alice Nobili, figlia dei magistrati Ilda Boccasini e Alberto Nobili, imputata per omicidio colposo dopo che la sera del 3 ottobre 2018 in viale Monte Nero, zona Porta Romana, aveva investito in scooter il medico 61enne Luca Voltolin che morì sei giorni dopo in ospedale. Lo ha deciso il gup di Milano, Alessandra Clemente, riconoscendo alla 35enne tutte le attenuanti del caso. Alla famiglia della vittima è stato inoltre versamento un risarcimento di cui non è noto l'importo. "Sia il risarcimento sia l'entità della pena sono parametrati a ciò che richiede il nostro ordinamento", ha commentato l'avvocato Davide Ferrari, legale dei famigliari del medico infettivologo che si erano costituiti parte civile nel dibattimento. (Rem)