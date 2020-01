Roma: Raggi, archistar tornano a scegliere Capitale. In centro Foster firma nuova sede Apple

- "Le archistar tornano a scegliere Roma. Norman Foster ha disegnato la nuova sede della Apple in un edificio storico della città, Palazzo Marignoli, tra piazza San Silvestro e via del Corso". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È sempre più vicina l’apertura del nuovo flagship store Apple - spiega la prima cittadina della Capitale - che sarà ospitato nello storico stabile e che darà lavoro a 120 persone. Un’ottima notizia per il tessuto economico della Capitale e per l’occupazione. Un palazzo nel cuore della città da tempo inutilizzato tornerà a vivere, grazie a investimenti privati e a un progetto di ristrutturazione che rispetta elevati standard di qualità. L’intervento, firmato dallo studio dell’architetto Norman Foster, ha riservato particolare attenzione agli interventi di conservazione e riqualificazione. È previsto anche uno spazio culturale che ospiterà eventi e workshop. Il progetto di ristrutturazione ha visto la collaborazione dell’amministrazione e delle Soprintendenze. Ringrazio gli assessori Luca Bergamo e Carlo Cafarotti assessore Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma per il lavoro svolto. È un tassello importante della rigenerazione urbanistica della città e un segnale importante per il rilancio degli investimenti nella Capitale". (Rer)