Libia: Labriola (FI), Ue non protagonista e Italia non pervenuta

- La crisi libica per il momento "sembra essere passata in secondo piano, ma il pericolo di una guerra con attori internazionali in campo non è scongiurato ed in questo scenario l'Unione Europea, nonostante le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, non riesce a giocare un ruolo da protagonista a causa delle sue divisioni interne. Alcuni paesi europei hanno cercato di giocare una partita in solitaria mentre l'Italia risultava non pervenuta". Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, che valuta positivamente il tavolo di crisi formato da opposizione e maggioranza che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per venerdì, "ma questo non cancellerà le brutte figure che il governo italiano ha collezionato fino a questo momento". "Questa crisi sia da lezione per l'Europa perché bisogna assolutamente fare un passo in avanti sia sulla politica estera sia sulla difesa, nella direzione indicata dai padri fondatori", conclude Labriola.(Res)