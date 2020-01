Albania: Banca centrale, crescita economica pari al 3,4 per cento nel 2020

- L’economia albanese dovrebbe registrate una crescita pari al 3,4 per cento nel corso del 2020. Lo si apprende da un rapporto della Banca mondiale, che ha mantenuto invariate le sue stime dopo una revisione al ribasso pari a 0,3 punti percentuali operata lo scorso autunno. Stando alle informazioni diffuse, un’ulteriore crescita dello 0,1 per cento è prevista per il 2021. Le previsioni della Banca mondiale si discostano notevolmente da quelle diffuse dall’esecutivo di Tirana, che ha invece stimato una crescita pari al 4,1 per cento per l’anno corrente. (Alt)