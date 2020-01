Commercio: urtisti inviano lista postazioni, questo l'elenco al vaglio del Campidoglio

- Scade domani alle 14 il tempo concesso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi agli "urtisti" per indicare una nuova collocazione per 17 postazioni di bancarelle del centro storico che sono state dichiarate incompatibili con i parametri di decoro e sicurezza. Dal primo gennaio gli operatori avrebbero dovuto spostarsi, secondo le indicazioni di Roma Capitale, tuttavia i commercianti hanno chiesto una sospensiva fino all'incontro di martedì 7 gennaio nel corso del quale hanno ottenuto una proroga di 72 ore per proporre una loro lista di ricollocazioni. L'elenco è stata inviato nella serata del 7 gennaio e propone una rosa di soste alternative in piazza della Rotonda, via di Pietra, largo Agnesi, via di San Pietro in Carcere, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, via della Stamperia, piazza Mignanelli, via della Minerva, via Sant'Agnese in Agone, via della Cuccagna, via dei Baullari, piazzale Flaminio, via Magnanapoli, via del Teatro Marcello. L'indicazione arrivata dalla sindaca Virginia Raggi era stata quella di trovare una soluzione oppure "venerdì si smonta", aveva detto Raggi. La lista inviata dalle associazioni di categoria è ora al vaglio degli uffici capitolini che dovranno esprimersi sulla compatibilità o meno dei luoghi indicati con i parametri di decoro e sicurezza stabiliti dal tavolo del decoro capitolino. In particolare le 17 postazioni che devono essere spostate sono: quattro di Fontana di Trevi, cinque di piazza di Spagna, due del Tridente, cinque del Pantheon e una di piazza Navona. (Rer)