Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEil Sindaco Giuseppe Sala e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli visitano il cantiere della Stazione Linate della M4 accompagnati dall'assessore alla Mobilità del Comune Marco Granelli, dal presidente della società concessionaria M4 Fabio Terragni e dai rappresentanti delle aziende costruttrici (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail spa, Hitachi Rail STS e Sirti). Giornalisti, fotografi e cineoperatori interessati possono seguire la visita.Ingresso del cantiere nei pressi della porta n.8 al piano arrivi dell'aeroporto di Linate (ore 17.00)REGIONEIncontro tra l'assessore regionale al Territorio e protezione civile Pietro Foroni, rappresentanti degli enti locali e di Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili sul tema della rigenerazione urbana. Intervengono, tra gli altri, Virginio Brivio, sindaco di Lecco, in rappresentanza di Anci Lombardia, e Paolo Valassi, coordinatore commissione Edilizia e Territorio di Ance Lombardia.Sala convegni Ance Lecco Sondrio, via Grandi, 9/11 Lecco (ore 10.00)VARIEIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Sindaco Giuseppe Sala visitano il cantiere della Stazione Linate della M4 accompagnati dall'assessore alla Mobilità del Comune Marco Granelli, dal presidente della società concessionaria M4 Fabio Terragni e dai rappresentanti delle aziende costruttrici (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail spa, Hitachi Rail STS e Sirti). Giornalisti, fotografi e cineoperatori interessati possono seguire la visita.Ingresso del cantiere nei pressi della porta n.8 al piano arrivi dell'aeroporto di Linate (ore 17.00)Prima giornata del seminario del Pd “Nord Face” con i ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Paola De Micheli (Infrastrutture).Chiostri di San Barnaba, via San Barnaba 48 (ore 18.00 – 21.00)proiezione del film “Hammamet” di Gianni Amelio realizzato a vent'anni dalla scomparsa di Bettino Craxi. Per l'occasione il regista Gianni Amelio sarà presente per un incontro con il pubblico.Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (ore 21.00) (Rem)