Milano: Grandi (Verdi), Sala non sposti oggetto della discussione, amministrazione deve scusarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce nazionale dei Verdi e vicepresidente del Municipio 1 di Milano, Elena Grandi, durante il corteo in difesa del parco Bassini ha replicato al sindaco Giuseppe Sala, che nel suo intervento in Consiglio comunale ha attaccato il partito ambientalista. "È inutile che per difendersi, si sposti l'oggetto della discussione. Credo che le scuse debbano venire dall'amministrazione di questa città. Devono scusarsi. Dato che il sindaco continua a dire che siamo in emergenza climatica ambientale, ma alle dichiarazioni devono seguire i fatti", ha detto Grandi. "Noi dobbiamo tutelare la nostra città, smetterla di cementificare e pensare davvero in modo più sostenibile", ha concluso la portavoce. (Rem)