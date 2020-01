Legge elettorale: Bernini (FI), l'accordo nella maggioranza già traballa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara che "la nuova ipotesi di legge elettorale, il 'Germanicum', è stata illustrata dal ministro D’Incà come una sorta di panacea per i rapporti tra politica e cittadini: la rappresentatività delle Camere verrà rafforzata dal proporzionale, la compattezza delle forze politiche garantita dalla soglia di sbarramento elevata e il pluralismo arricchito dal diritto di tribuna. La quadratura del cerchio, insomma. Peccato - aggiunge la parlamentare in una nota - che Liberi e uguali non voglia la soglia del cinque per cento e che Italia viva si opponga al diritto di tribuna. Sulle preferenze, poi, nebbia fitta. Insomma: ci sono tutte le premesse per un altro pasticcio parlamentare. Forza Italia - conclude Bernini - resta favorevole a un mix tra maggioritario e proporzionale che possa garantire rappresentatività e governabilità". (Com)