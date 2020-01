Formia: tre cadaveri in appartamento, ipotesi omicidio-suicido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cadaveri di tre persone sono stati trovati all'interno di un appartamento in piazza Mattej a Formia. La scoperta nel tardo pomeriggio di oggi. Si tratta di una coppia di coniugi, di circa 70 anni, e di un altro uomo, cugino della donna. Secondo quanto si apprende quest'ultimo avrebbe sparato prima alla donna e poi al marito e infine si sarebbe tolto la vita. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato alla tragedia, ma si ipotizzano questioni di eredità. Sul posto, in pieno centro della cittadina pontina, le forze dell'ordine, il magistrato incaricato e il medico legale. (Rer)