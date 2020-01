Albania-Italia: ambasciatore Bucci presenta lettere credenziali a presidente Meta

- L’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, ha presentato oggi copia delle lettere credenziali al presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta. Lo riferisce una nota stampa pubblicata dall'ambasciata italiana a Tirana. All’incontro presso la presidenza della Repubblica, il capo dello Stato ha affermato che l'Italia rimane un partner strategico insostituibile, nonché il principale partner commerciale dell'Albania, auspicando quindi “una maggiore presenza di investimenti italiani in tutti i settori strategici nel Paese". Nel corso nell’incontro, il presidente Meta ha espresso profonda gratitudine per l'assistenza immediata fornita dall'Italia nelle operazioni di ricerca e soccorso a seguito del sisma che ha colpito il paese il 26 novembre scorso, ha ricordato il costante sostegno italiano nei processi di integrazione euro-atlantica dell’Albania e incoraggiato un’intensificazione degli sforzi congiunti per mantenere viva la lingua, cultura e tradizioni albanesi in Italia. L’ambasciatore Bucci, riconfermando per parte italiana la specialità dei rapporti di amicizia tra Italia e Albania, ha espresso - in particolare – la sua volontà di concentrare il lavoro dei prossimi anni sul miglioramento delle posizioni acquisite in ambito economico- commerciale e accrescimento degli investimenti strategici. Anche sul fronte culturale, ha ribadito l’impegno per la valorizzazione e diffusione della lingua italiana in Albania tra gli obiettivi strategici del suo mandato.(Res)