Milano: al via manifestazione contro abbattimenti alberi parco Bassini

- Ha preso il via la manifestazione per la difesa del parco Bassini organizzata da vari comitati ambientalisti e a cui si sono unite le bandiere di partiti politici come il movimento 5 stelle, i verdi e il partito comunista. Alle spalle dello striscione "Basta consumo di suolo" circa un centinaio di persone. Dopo una sosta nella piazza del Politecnico, la manifestazione raggiungerà a piedi piazza San Fedele, alle spalle di Palazzo Marino, sede del consiglio comunale, dove protesteranno per l'abbattimento degli alberi del Parco Bassini, dove il Politecnico di Milano intende costruire la nuova sede del dipartimento di Chimica. In testa al corto cartelli contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contro l'assessore all'urbanistica, Pierfrancesco Maran e il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, accusati di essere "Green washer". I manifestanti contestano il taglio degli alberi, ma anche la possibilità di ripiantumazione perché, dicono "sono alberi secolari e difficilmente sopravviverebbero". Contestata anche la compensazione offerta dall'Ateneo perché, sostengono, "dovrebbe avvenire in un terreno che deve essere bonificato". (segue) (Rem)