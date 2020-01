Umbria: Fora (Patto civico), chiarezza su cancellazione collegamenti Orvieto-Perugia

- “Dopo aver denunciato la situazione con un post su Facebook questa mattina, nelle prossime ore presenterò una interrogazione alla nuova giunta regionale per sapere se è a conoscenza e se ha avvallato ipotetici tagli o rimodulazioni di linee che dir si voglia da parte di Busitalia che si realizzerebbero nei prossimi mesi”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro Andrea Fora (capogruppo Patto civico per l’Umbria) rimarcando come “da sabato 11 gennaio ci sarà una sorpresa per i pendolari di Orvieto: la storica linea Orvieto Perugia e viceversa sarà attiva solo dal lunedì al venerdì e solo nei periodi scolastici. Tanti cittadini non solo non sapranno come muoversi il sabato per il lavoro, ma neanche i tre mesi estivi delle vacanze scolastiche. Tutto questo è intollerabile”. (segue) (Ren)