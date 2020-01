Umbria: Fora (Patto civico), chiarezza su cancellazione collegamenti Orvieto-Perugia (2)

- Fora ha inoltre evidenziato: "Diversi pendolari, che lo avrebbero appreso in via informale, mi segnalano che sarebbero in animo diverse rimodulazioni, veri e propri tagli dei servizi di trasporto di Busitalia in molte aree della nostra Regione ed in particolare nel Narnese, nel Tuderte nell'Assisano e nell'Eugubino che verrebbero esplicitate probabilmente nei prossimi mesi”. Fora ha quindi proseguito: "Dopo il post di questa mattina nel quale chiedevo a quanti avessero notizie di voci più o meno insistenti di prossimi tagli sulla mobilità di segnalarmeli, ho già ricevuto alcune segnalazioni. Invito l'assessore regionale Enrico Melasecche, che immagino non sia responsabile di questi tagli, già effettuati, ad attivarsi subito nei confronti dell'azienda, per ripristinare la linea giornaliera Orvieto-Perugia per il sabato ed anche per i mesi estivi e di sincerarsi che Busitalia non attui nei prossimi mesi alcun taglio dei servizi di mobilità che già oggi possiamo considerare come livelli minimi offerti nella nostra regione”. (Ren)