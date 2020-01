Ucraina-Iran: stampa Usa, aereo Boeing 737 abbattuto per errore da missile antiaereo

- Il Boeing 737 ucraino schiantatosi ieri a Teheran potrebbe essere stato colpito da un missile antiaereo. Lo sostiene la rivista statunitense "Newsweek", facendo riferimento a fonti interne al Pentagono, all'intelligence Usa e a quella irachena. Ad abbattere l'aereo potrebbe essere stato un missile Tor-M1, di produzione russa, sparato probabilmente per errore. Il Comando centrale Usa non ha risposto alla richiesta di commenti sulla vicenda fattagli da "Newsweek", così come il Consiglio nazionale per la sicurezza e il Dipartimento di Stato. (Was)