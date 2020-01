Guyana: Banca mondiale stima crescita Pil nel 2020 all'86,7 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha rivisto al rialzo le proiezioni sulla crescita dell'economia del Guyana nel 2020, portandole all'86,7 per cento, il 53,2 per cento in più rispetto a quanto stimato nel giugno 2019. E' quanto si legge nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale" diffuso ieri, nel quale si sottolinea che "la forte accelerazione dell'economia del paese è principalmente dovuta allo sviluppo nella produzione di petrolio offshore", a seguito della scoperta di enormi giacimenti di greggio. Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 10,5 per cento, il 12,4 per cento in meno rispetto a quanto stimato in precedenza. Quanto all'anno appena concluso, la stima di crescita del Pil da parte della Bm è del 4,5 per cento, lo 0,1 rispetto a quanto stimato a giugno 2019. (segue) (Was)