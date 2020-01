Mediterraneo: Turchia condanna incontro al Cairo tra Cipro, Egitto, Francia, Grecia e Italia

- Il ministero degli Esteri turco ha condannato l’incontro avvenuto ieri al Cairo tra i ministri degli Esteri di Cipro, Egitto, Francia, Grecia e Italia (Nikos Christodoulides, Sameh Shourky, Jean-Yves Le Drian, Nikos Dendias e Luigi Di Maio) teso a discutere il memorandum d’intesa per la demarcazione dei confini marittimi sottoscritto lo scorso 27 novembre da Turchia e il Governo di accordo nazionale libico (Gna). In una nota il ministero degli Esteri turco ha dichiarato che la dichiarazione a seguito della riunione di cinque parti dell'8 gennaio sulla regione del Mediterraneo orientale (non sottoscritta dall’Italia) si basano su "argomentazioni fittizie e false premesse". "I due memorandum di intesa che abbiamo firmato con il governo riconosciuto a livello internazionale della Libia sono legittimi e pienamente compatibili con il diritto internazionale", si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri turco. Il ministero ha anche aggiunto che la Turchia ha la costa più lunga del Mediterraneo e "ha il diritto di parlare di qualsiasi progetto" che riguarda la regione. "Al fine di trasformare il Mediterraneo orientale in un'area di cooperazione piuttosto che di conflitto, vorremmo cogliere l'occasione per esprimere ancora una volta la nostra disponibilità alla cooperazione con tutte le parti, ad eccezione dell’amministrazione greco-cipriota”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)