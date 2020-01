Mediterraneo: Turchia condanna incontro al Cairo tra Cipro, Egitto, Francia, Grecia e Italia (2)

- Nel documento finale diffuso ieri sera dopo la riunione al Cairo e non sottoscritto dall’Italia, i ministri ritengono la firma dei memorandum di intesa tra Turchia e il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez Sarraj, lo scorso novembre, una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu e del diritto internazionale. Tali memorandum, prosegue il comunicato, hanno minato ulteriormente la stabilità regionale e sono considerati nulli. In tale contesto, i ministri definiscono ogni decisione di inviare truppe in Libia "una grave violazione" della risoluzione 2259 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una minaccia alla sicurezza e stabilità regionale e fanno appello a una immediata de-escalation. Una soluzione politica alla crisi, si legge, è il solo modo per risolvere la crisi libica e ripristinare la stabilità nel paese. I ministri hanno quindi espresso il loro sostegno al rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, alle iniziative Onu e al processo di Berlino. (segue) (Res)