Sviluppo economico: Califano (Pd), fondi per litorale, turismo qualità e sostenibile si può

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dieci milioni di euro destinati oggi dalla Regione Lazio ai Comuni del litorale laziale e al X Municipio di Roma sono la testimonianza tangibile che puntare su un turismo sostenibile e di qualità si può. Da tempo, pur con tutte le difficoltà che si possono incontrare, stiamo lavorando sodo per valorizzare il nostro territorio e le sue ricchezza". Così, in una nota, il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Grazie a questi fondi - aggiunge Califano - i Comuni potranno avviare interventi per l'abbellimento dei lungomare, per il miglioramento dell'accessibilità degli arenili, soprattutto alle persone con disabilità, la riqualificazione degli arredi urbani con materiali ecocompatibili e delle aree verdi pubbliche, per la valorizzazione degli spazi collettivi, l'accessibilità e fruibilità dei luoghi e dell'attrattività turistiche o per realizzare parcheggi di scambio. Ma anche per azioni finalizzate all'innalzamento del livello qualitativo del sistema degli arenili e per la riduzione dell'inquinamento da plastica. Segnali importanti che confermano come il nostro obiettivo primario sia valorizzare i nostri splendidi territori e dare loro strumenti importanti per inserirsi sempre di più in un percorso turistico di qualità". (Com)