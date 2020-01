Messico: dicembre 2019, inflazione a livello più basso degli ultimi quattro anni (2)

- Il rientro dell'inflazione nei limiti posti dalla Banca centrale ha aiutato l'autorità monetaria ad abbassare progressivamente il tasso di sconto. Nella seduta di dicembre, l'ultima del 2019, il consiglio dei governatori ha tagliato per la quarta volta consecutiva l'indice: dopo la sforbiciata di 25 punti base il tasso si fissa a quota 7,25 per cento. In un comunicato l’istituto finanziario comunica che “sebbene le informazioni per il quarto trimestre disponibile siano limitate, si stima che permanga la debolezza registrata nell’attività economica del paese per vari trimestri". Per il prossimo anno, si legge, potrebbero esserci pressioni sui costi, derivate dagli aumenti del salario minimo, che potrebbero posizionare l'inflazione a livelli "moderatamente più alti del previsto". (Mec)